Назначен начальник отдела МВД в Петровском районе

Алексей Панферов

Полковник полиции Алексей Панферов назначен начальником отдела МВД в Петровском районе. Сегодня, 23 ноября, ГУ МВД по Саратовской области опубликовали сообщение об этом. Заместитель начальника регионального ГУ МВД полковник полиции Виталий Тимошин сегодня представил его личному составу.

Алексей Панферов родился в 1971 году в Петровске. В 1994 году он окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени Калинина, а в 2008 году получил диплом Московской Академии управления МВД России.

В органах Алексей Панферов служит с 1995 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе в Энгельсском управлении.

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