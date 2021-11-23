Володин: в Саратовской области отреставрируют еще 14 объектов культурного наследия

Торговый дом Шмидта в Балаково

Сегодня, 23 ноября, в телеграм-канале своих сторонников «Володин Саратов» спикер Госдумы отчитался о планах по сохранению культурного наследия Саратовской области. Напомним, эта программа действует с 2019 года.

В этом году планируется сдать пять исторически значимых объектов: Вольский и Хвалынский краеведческие музеи, музей-усадьба Николая Чернышевского, дом-музей П.В. Кузнецова, а также дом В.П. Александровского.

В следующем году планируется завершить ремонт усадьбы Нарышкиных в Падах, здания речного училища в Балакове, а также женской гимназии в Аткарске.

В 2022 году подойдет очередь для ремонта еще шести уникальных исторических зданий. Это научные библиотеки на улицах Горького и Челюскинцев, усадьба Борисовых-Мусатовых, краеведческий музей в Марксе, торговый дом Шмидта в Балакове, дом купца Менькова в Вольске.

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