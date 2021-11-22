Группа молодых воров оставляла многоэтажки Саратова и Энгельса без воды и отопления, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

В полицию обратились представители УК, уже поданы восемь заявлений. Из подвала многоэтажек стали пропадать регуляторы давления в теплосети. Сумма ущерба в одном только 11-м микрорайоне поселка Солнечный составила боле 360 тысяч рублей. Точную сумму ущерба предстоит выяснить.

Уже есть трое подозреваемых: 18, 21 и 26 лет. Двоих заключили под стражу, одного отпустили под подписку о невыезде. Их также подозревают в аналогичных преступлениях в других районах Саратова и Энгельса.

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