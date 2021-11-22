У перекрывшего проезд к Волге жителя Саратовской области отобрали участок. В Воскресенском районе прокуратура вернула землю государству.

Житель региона получил от администрации участок площадью 380 квадратных метров для личного подсобного хозяйства. Вместе с ним в частную собственность попала часть берега Волгоградского водохранилища. Из-за этого доступ для граждан к берегу оказался перекрыт.

Прокуратура подала на администрацию района в суд, по решению которого земельный участок вернули в собственность Российской Федерации.

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