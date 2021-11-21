В Саратове припаркованные автомобили прибило деревом

Пострадавший автомобиль

Вчера днем, 2о ноября, в Заводском районе Саратова на припаркованные автомобили упало дерево.

Непогода нанесла ущерб саратовским автолюбителям. ЧП случилось по адресу Ростовская, 7. Рухнуло дерево на припаркованные автомобили.

Два авто получили серьёзно покорежило. Пострадавших нет.

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