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Происшествия21 ноября 2021 16:47

В Саратове припаркованные автомобили прибило деревом

ЧП в Заводском районе
Наталия Калинина
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Пострадавший автомобиль

Пострадавший автомобиль

Вчера днем, 2о ноября, в Заводском районе Саратова на припаркованные автомобили упало дерево.

Непогода нанесла ущерб саратовским автолюбителям. ЧП случилось по адресу Ростовская, 7. Рухнуло дерево на припаркованные автомобили.

Два авто получили серьёзно покорежило. Пострадавших нет.

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