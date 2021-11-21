В Лысогорском районе пенсионер из дома с печкой погиб на пожаре

Фото: СУ СК по Саратовской области
В Лысогорском районе Саратовской области пенсионер, проживавший в доме с печкой, погиб на пожаре. Следователи проводят проверку, о чем сообщает СУ СК региона.
По предварительным данным, пожар произошел сегодня, около 2:00 в поселке Большая Дмитриевка. Местные жители заметили пожар в частном доме 68-летнего мужчины. Прибывшие на вызов пожарные потушили пламя, после этого в доме было обнаружено обгоревшее тело его хозяина.
Как сообщают правоохранители, газа и света в доме не было. Отапливался он печкой, с которой, предположительно и начался пожар. Точная причина возгорания устанавливается.
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