В Лысогорском районе пенсионер из дома с печкой погиб на пожаре

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Лысогорском районе Саратовской области пенсионер, проживавший в доме с печкой, погиб на пожаре. Следователи проводят проверку, о чем сообщает СУ СК региона.

По предварительным данным, пожар произошел сегодня, около 2:00 в поселке Большая Дмитриевка. Местные жители заметили пожар в частном доме 68-летнего мужчины. Прибывшие на вызов пожарные потушили пламя, после этого в доме было обнаружено обгоревшее тело его хозяина.

Как сообщают правоохранители, газа и света в доме не было. Отапливался он печкой, с которой, предположительно и начался пожар. Точная причина возгорания устанавливается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.