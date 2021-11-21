Вячеслав Володин: если результат работы депутата есть – говорим об этом, если нет – тоже

Обращение спикера опубликовал "Володин Саратов"

Вячеслав Володин выступил с коротким видео-обращением по поводу принципов работы народных избранников. В телеграм-канале своих сторонников «Володин Саратов» он напомнил о том, как важно, чтобы у деятельности депутатов был полезный результат.

- Депутаты должны помогать, для этого их выбрали граждане. Нам важно объединить всех представителей Саратовской области и тех, кто прошли по спискам, и тех, кого избрали по округам. Если есть результат - говорим об этом , нет тоже говорим.

Александр Стрелюхин отчитывается о депутатской работе объектами губернатора Читайте на WWW.SARATOV.KP.RU: https://www.saratov.kp.ru/online/news/4521288/