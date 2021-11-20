Панков попросит у Володина помощи в поставке новых троллейбусов в Балаково

Фото из канала Николая Панкова

Сегодня, 20 ноября, депутат ГД Николай Панков встретился с сотрудниками Балаковоэлектротранс. Разговор шел о зарплатах и об обновлении состава, пишет политик в своём Telegram-канале.

- В городе ремонтируются тротуары, создаются места для отдыха жителей, появились новые современные дороги. Конечно, людям нужна транспортная доступность. Чтобы безопасно и с комфортом можно было добраться до любой точки города.

У жителей есть потребность в экологичном электротранспорте. Он должен быть удобным. Поэтому обновление подвижного состава одна из актуальных тем, - пишет Панков.

Панков высказал намерение обратиться с просьбой помочь поставить десять новых троллейбусов.

- Мы видим, спикер Госдумы много сделал для улучшения работы общественного транспорта в Саратове. Появились новые транспортные развязки, существенно обновился подвижной состав электротранспорта.

С жителями Волжского района обсуждали необходимость запуска маршрута в Юбилейном, на котором будут работать электробусы. Новый электротранспорт необходим жителям и Саратова, и Балакова, - рассказывает политик.

Политик пообещал обсудить с жителями Балакова, какие ещё маршруты им нужны.

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