В Ленинском районе Саратова горел потолок салона красоты

Сегодня, 20 ноября, ранним утром в Ленинском районе Саратова произошел пожар в жилом доме. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сигнал об огне на первом этаже 10-этажки на 2-м проезде Блинова, 4б поступил в 05:08. На место отправили два расчета.

Горел потолок салона красоты. Огонь охватил 30 квадратных метров и также захватил пять квадратов возле двери.

Предположительно, пожар начался из-за несоблюдения правил устройства и использования электрооборудования.

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