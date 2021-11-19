В Волжском районе Саратова пенсионер попал в ДТП – пострадала женщину

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 18 ноября, в Волжском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадала женщина, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария произошла в 10:50 напротив дома № 2/10 по улице Валовая. 39-летний водитель автомобиля Nissan Almera врезался в ВАЗ-2112 под управлением 63-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала 54-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Она доставлена в медицинское учреждение.

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