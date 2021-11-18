В Саратовской области на кислородной поддержке остаются 1 165 пациентов

Олег Костин на еженедельном брифинге

В Саратовской области лечение больных коронавирусом обеспечивают 2 509 медиков: они работают в стационарах и поликлиниках. Также задействованы около 400 автомобилей. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил на очередном брифинге глава минздрава региона Олег Костин.

Показатель заболеваемости в регионе составляет 4 711 на 100 тысяч населения, для сравнения средний по России равен 6 792.

Напомним, на стационарном лечении остаются 3 758 саратовцев из них 3 352 имеют подтвержденный коронавирус. Из этих больных 3 625 имеют «изменения в легких». 1 165 остаются на кислородной поддержке, 388 находятся на ИВЛ. Глава минздрава отметил, что количество тяжелых пациентов постепенно снижается.

На амбулаторном лечении 7 455 пациентов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.