"Волга" - участник ДТП
Вчера, 17 ноября, в Балаково «Волга» сбила пенсионера, об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.
Авария случилась в 8:00 напротив дома № 72 по Набережной Леонова. 60-летний водитель «Волги» сбил 65-летнего пешехода.
Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
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