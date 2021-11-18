"Волга" - участник ДТП

Вчера, 17 ноября, в Балаково «Волга» сбила пенсионера, об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Авария случилась в 8:00 напротив дома № 72 по Набережной Леонова. 60-летний водитель «Волги» сбил 65-летнего пешехода.

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.