Фото: Лиза-Алерт Саратов

В Саратове пропала 17-летняя девушка в розовой куртке. Сегодня, 17 ноября, волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям региона с просьбой поучаствовать в поисках подростка.

Пропала 17-летняя Екатерина Сухова. Ее ищут с 13 ноября 2021 года. Рост пропавшей составляет 175 сантиметров, она плотного телосложения, имеет черные короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней были розовая куртка с капюшоном, светло-синие джинсы и белые кроссовки.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, могут обращаться к инфоргу Анастасии (Умка64) по номеру 8 967 805 73 20.

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