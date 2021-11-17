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Общество17 ноября 2021 10:47

В Саратовской области телефон спасения 112 заработал постоянно

Ранее он действовал в опытном режиме
Наталия Калинина
Оператор по номеру 112

Оператор по номеру 112

В Саратовской области телефон спасения 112 заработал в постоянном режиме. Об этом Роман Бусаргин пишет в своем телеграм-канале.

Ранее система была запущена в опытном режиме. Так она проработала с 2018 года. В среднем операторы обрабатывают по два миллиона вызовов в год.

Система встроена в ГАИС «ЭРА-Глонасс», что позволяет быстро отреагировать на происшествия на дорогах.

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