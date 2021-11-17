В Доме-музее Павла Кузнецова заканчивается реставрация

Дом-музей Павла Кузнецова

Сегодня, 17 ноября, исполняется 143 года со дня рождения выходца из Саратовской области, известного художника Павла Кузнецова. Об этой важной дате напомнил Вячеслав Володин в телеграм-канале своих сторонников.

- В этом году у Дома-музея, где художник родился и творил, двойной праздник: заканчивается долгожданная реставрация. Здесь откроется первая выставка, которую называют «самой короткой в мире, - пишет Володин.

Дом-музей Павла Кузнецова вошел в программу по сохранению историко-культурного наследия, которую запустил спикер Госдумы.

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