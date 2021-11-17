В Саратове 13-летний мальчик пострадал в ДТП

Авария в Ленинском районе Саратова

Вчера, 16 ноября, в Ленинском районе Саратова 13-летний мальчик пострадал в ДТП. Всего травмы получили четыре человека.

Авария случилась в 19:30 напротив дома № 1 по улице Панфилова. 44-летний водитель «Лады Ларгус» врезался в автомобиль Datsun on-do, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водители обеих машин, а также 25-летняя пассажирка иномарки, вес они доставлены в больницу с травмами. Пострадал также 13-летний мальчик из «Лады Ларгус», ему назначено амбулаторное лечение.

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