В Саратове автомобиль автошколы попал в ДТП – пострадали три человека

Разбитый автомобиль автошколы

Сегодня, 16 ноября, в Саратове автомобиль автошколы попал в ДТП: пострадали два человека, об этом сообщает региональная автоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 18:50 около дома № 1 на Кавказском проезде. Столкнулись Daewoo Nexia автошколы, в которой были 23-летний парень и 25-летняя девушка, и Daewoo Gentra, за рулем которой был 47-летний мужчина.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

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