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Политика16 ноября 2021 11:19

Саратовцы устроили пикет у здания Саратовской облдумы из-за скандала с Валерием Рашкиным

Молодые люди «почтили память» лося
Наталия Калинина
Саратовцы «Лосяша» не забудут еще долго

Саратовцы «Лосяша» не забудут еще долго

Сегодня, 16 ноября, перед зданием Саратовской областной думы двое молодых людей устроили пикет, посвященный недавнему скандалу с Валерием Рашкиным и Лосем.

Парни в масках встали примерно в 10 метрах друг от друга с обеих сторон от входа в здание, куда депутаты собирались на внеочередное заседание. Один из них держал плакат с «траурным» портретом Лосяша из «Смешариков». У другого на плакате было написано: «Лось не виноват, что за вас не голосовал».

Перфоманс был, конечно же, посвящен представителю КПРФ Валерию Рашкину, который недавно попался с тушей лося в багажнике. Депутата Госдумы задержали в лесу в Лысогорском районе ночью. В багажнике у него нашли разделанную тушу лося, разрешения на убийство которого у него не было. Сам народный избранник пояснил, что тушу он нашел в лесу и хотел отвезти в полицию.

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