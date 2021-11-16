Саратовцы устроили пикет у здания Саратовской облдумы из-за скандала с Валерием Рашкиным

Саратовцы «Лосяша» не забудут еще долго

Сегодня, 16 ноября, перед зданием Саратовской областной думы двое молодых людей устроили пикет, посвященный недавнему скандалу с Валерием Рашкиным и Лосем.

Парни в масках встали примерно в 10 метрах друг от друга с обеих сторон от входа в здание, куда депутаты собирались на внеочередное заседание. Один из них держал плакат с «траурным» портретом Лосяша из «Смешариков». У другого на плакате было написано: «Лось не виноват, что за вас не голосовал».

Перфоманс был, конечно же, посвящен представителю КПРФ Валерию Рашкину, который недавно попался с тушей лося в багажнике. Депутата Госдумы задержали в лесу в Лысогорском районе ночью. В багажнике у него нашли разделанную тушу лося, разрешения на убийство которого у него не было. Сам народный избранник пояснил, что тушу он нашел в лесу и хотел отвезти в полицию.

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