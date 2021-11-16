В Саратове сбили 50-летнюю женщину – в Энгельсе сбит школьник

Фото с места аварии в Кировском районе Саратова

Вчера, 15 ноября, в Кировском районе Саратова была сбита женщина, аналогичное ДТП случилось и в Энгельсе: там пострадал девятилетний мальчик.

В Саратове авария случилась около 5:00 напротив дома № 150 на Астраханской. 50-летняя женщина попала под колеса «Лады Гранта», за рулем которой сидел 45-летний водитель. Пострадавшая доставлена в больницу.

В Энгельсе авария случилась в 7:45 по адресу Полиграфическая, 81в. 67-летний водитель Peugeot 3008 сбил девятилетнего мальчика. Пострадавший также получил травмы и был доставлен в больницу, о чем сообщает Госавтоинспекция.

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