Незаконная свалка за Саратовом

Вчера, 15 ноября, в Саратове нашли 17 мешков странного вещества. Эксперты минприроды провели проверку в поселке Юбилейный.

На территории в 50 метрах восточнее от автомобильной развязки из поселка Солнечный в поселок Юбилейный находилась несанкционированная свалка, о ней специалисты узнали из СМИ. Там лежал мусор, срубленные деревья, старый утеплитель, строительный хлам. Среди прочего мусора находилось 17 мешков с неизвестным веществом. Его пробы направлены в экологическую лабораторию ООО «Биосфера.

Найти кото-то, кто мог бы прояснить ситуацию со свалкой на месте не удалось. Теперь эксперты установят точные координаты этой земли и сделают запрос в госреестр.

- Будет установлен собственник земли, его обяжут убрать мусор, - уточнила Татьяна Курносова, начальник центрального инспекционного отдела минприроды региона.

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