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Происшествия15 ноября 2021 5:59

Жительница Саратова пострадала при столкновении двух машин «Лада»

Наталия Калинина
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Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 14 ноября, в Октябрьском районе Саратова произошла авария, в которой пострадала женщина.

Авария случилась в 14:30 напротив дома № 46 на улице Чернышевского. 45-летний водитель «Лада Веста» врезался в «Ладу Приора», за рулем которой сидела 28-летняя женщина.

В результате ДТП водитель «Лады Приора» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

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