В Саратовской области производили поддельное и некачественное молоко и масло

На рынки Саратовской области хотели поставить поддельное и некачественное молоко и масло, в том числе с вредными консервантами. Об этом сообщает ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория», проводившая необходимые исследования.

За ноябрь этого года эксперты лаборатории взяли 245 проб и провели 2494 исследования. В одном образце молочной продукции обнаружили фальсификацию молочного жира. Зарегистрировано два случая несоответствия молочной продукции по жирнокислотному составу. В двух пробах сливочного масла обнаружили консервант «сорбиновая кислота». Сам по себе он не является канцерогеном, однако может вызывать сильную аллергию.

Информация о нарушениях направлена в территориальное Управление Россельхознадзора.

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