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Общество15 ноября 2021 5:24

В Аткарске прокуратура помогла глухому мальчику получить слуховой аппарат

Пятилетнему ребенку долго не выдавали положенное оборудование
Наталия Калинина
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В Аткарске пятилетнему глухому мальчику долго не выдавали положенный слуховой аппарат. Потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы решить проблему.

В органы обратилась мама мальчика. Государство обязано обеспечить ребенка медицинским оборудованием, однако он долго не мог его получить. Прокуратура внесла представление руководству ГУ СРО «Фонд социального страхования Российской Федерации».

После вмешательства надзорного органа мальчик- инвалид получил требуемый слуховой аппарат.

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