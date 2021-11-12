На дорогах Саратовской области обещают гололед

Гололед ожидается на саратовских дорогах
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ночь, 13 ноября, в Саратовской области обещают гололед. Начнется ухудшение погоды, ГИБДД региона просит быть особенно внимательными на дорогах.
Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, которые могут ослепить водителей. Очень важно не превышать скорость и соблюдать дистанцию на дорогах, избегать резких маневров: ускорения и торможения. Не стоит разгоняться на заснеженной дороге.
Пешеходам тоже не следует забывать о безопасности: в темное время суток лучше иметь светоотражающие элементы на одежде.
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