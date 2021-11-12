В Саратовской области охотник нашел человеческий череп и кости

Останки были найдены здесь
Вчера, 11 ноября, в Турковском районе Саратовской области охотник нашел человеческие останки. Следственный комитет проводит проверку.
По предварительным данным, в трех километрах от поселка Турки охотник спустился в овраг, где и обнаружил человеческие кости. Свидетель обратился в полицию.
Эксперты обнаружили на месте череп, а также три фрагмента кости. После их исследования, данные проверят по базе данных без вести пропавших. По результатам проверки будет принято решение.
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