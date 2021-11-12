Женщины не хотят возглавлять Саратов

На должность главы администрации Саратова претендуют только мужчины
В мэрии прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы администрации Саратова. Комиссия одобрила кандидатуры всех семи претендентов.
Документы подавали:
Исаев Михаил
Антонов Роман
Галактионов Павел
Чиричкин Илья
Бьятенко Владимир
Мартов Алексей
Марьясов Александр
Стоит отметить, что среди претендентов нет ни одной женщины.
Сам конкурс пройдет 17 ноября.
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