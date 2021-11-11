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Общество11 ноября 2021 17:10

В центре Саратова снесут ещё два исторических дома

Тенденр разместила администрация Фрунзенского района
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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В Саратове снесут ещё два аварийных исторических дома. Администрация Фрунзенского района заказала соответствующие работы.

Речь идет о домах на Хользунова, 43с и Рахова 130/75. Тендер на снос размещен на портале госзакупок.

Работы должны будут выполнить в течение 20 суток с момента заключение контракта, стоимость которого составила 2,3 миллиона рублей.

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