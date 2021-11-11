Бусаргин и Исаев отчитались по возведению «Городских простор»

Сегодня, 11 ноября, председатель регионального правительства Роман Бусаргин и мэр Саратова Михаил Исаев посетили микрорайон «Городские просторы». Там строят многоэтажные дома для более чем пяти тысяч горожан, в том числе для детей-сирот, многодетных семей, переселенцев из аварийного жилья и тяжелых хронических больных.

- В рамках комплексной застройки территории микрорайон будет обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой. На завершающей стадии строительства находятся два детских сада и две поликлиники, которые будут сданы в этом году. Действует общеобразовательное учреждение, которое дополнится еще одной школой в следующем году, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале чиновника.

Капитальное строительство автодорог планируют начать в следующем году, но подъезды к жилым домам и социальным объектам приведут в порядок до конца этого. В микрорайоне обустроят зеленые зоны, вдоль Гуселки раскинется парк.

- Многоквартирные дома частично уже сданы, остальные получат разрешительные документы до конца года. В 2021 году заселяются порядка 2 тысяч семей. В микрорайоне будут жить участники различных программ: 854 квартиры получат жители в рамках программы по переселению, 7 – многодетные семьи, 385 – дети-сироты.

Первый заместитель главы администрации Саратова Дмитрий Алексеев доложил, что завершается проектирование по 6 автомобильным дорогам. Также будет построена вся социальная инфраструктура, - сообщает пресс-служба мэрии.

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