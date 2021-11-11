В Саратовскую область пришел опасный сильный ветер

Сегодня, 11 ноября, в саратовском гидрометцентре предупредили о сильном ветре.

Во второй половине дня по региону ожидаются усиления ветра в порывах до 15-18 метров в секунду.

- Стремительное продвижение циклона от Балтики в направлении Северного Урала вызовет перепады атмосферного давления над умеренными широтами – Поволжьем, включая территорию Саратовской области. В ближайшие сутки в связи с прохождением холодного атмосферного фронта усилится ветер, выпадут осадки преимущественно в виде дождя, в северных районах области - дождя и мокрого снега, - комментирует ситуацию синоптик.

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