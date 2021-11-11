Жители Саратова рассказывают в соцсетях о помеченных дверях непривитых

Фото выложили в сеть
Сегодня, 11 ноября, в одном из саратовских сообществ в соцсети опубликовали фото входной двери, на которой мелом написали о том, что в квартире живут люди, не сделавшие прививку от коронавируса.
На снимке запечатлена надпись мелом:
- Здесь живут непривитые.
В комментариях разгорелись жаркие споры между сторонниками прививок и антиваксерами. К единому мнению горожане не пришли.
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