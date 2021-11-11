Жители Саратова рассказывают в соцсетях о помеченных дверях непривитых

Фото выложили в сеть

Сегодня, 11 ноября, в одном из саратовских сообществ в соцсети опубликовали фото входной двери, на которой мелом написали о том, что в квартире живут люди, не сделавшие прививку от коронавируса.

На снимке запечатлена надпись мелом:

- Здесь живут непривитые.

В комментариях разгорелись жаркие споры между сторонниками прививок и антиваксерами. К единому мнению горожане не пришли.

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