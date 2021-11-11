Олег Костин предложил за недочеты в работе лишать премий главврачей Саратовской области

Сегодня, 11 ноября, зампред правительства Саратовской области Роман Грибов и глава регионального минздрава Олег Костин провели рабочее совещание с главврачами областных медучреждений.

Грибов отметил, что сейчас наблюдается «умеренная стабилизация показателя госпитализации пациентов с коронавирусом в профильные стационары». Произошло снижение с более 400 до менее 300. Чиновник предложил говорить об этом со сдержанным оптимизмом.

Также обсудили недавний визит замминистра здравоохранения РФ Олега Гриднева:

- В целом замруководителя федерального ведомства был удовлетворен работой местной системы здравоохранения в данном направлении, однако указал на конкретные недостатки, - говорится в сообщении регионального минздрава, с уточнением: критике подверглось руководство Калининской районной больницы. Там не была проработана безопасная маршрутизация пациентов, не выдавали бесплатные лекарства до результата ПЦР-теста и др. Грибов подчеркнул, что недочеты полностью на ответственности главного врача больницы Александра Софронова.

Костин отметил, что за подобные недоработки необходимо лишать премий:

- Я уже неоднократно всех предупреждал, что за системные просчеты в своей работе будете отвечать материально. За такие вещи, которые мы увидели в Калининской больнице и которые в принципе можно не допускать, а уж если они и сложились, то исправляются моментально, не только буду полностью лишать стимулирующих, но и должности. В Калининск направляю проверку. Обещаю, что по ее итогам выводы не заставят себя ждать, - сказал чиновник.

Помимо прочего, на совещании обсудили работу колл-центров и экспресс-тесты.

- Главным врачам Аткарской и Ершовской райбольниц даны поручения немедленно разработать «дорожную карту» по завершению ремонта помещений под установку компьютерных томографов, закупленных по программе модернизации первичного звена регионального здравоохранения, и скорейшему вводу их в эксплуатацию, - передают чиновники.

В конце встречи запмпред и министр поблагодарили врачей за их труд в это непростое время.

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