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Общество10 ноября 2021 9:38

В Саратове выпадет мелкий снег

Коммунальщики приведены в «боевую готовность»
Наталия Калинина
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Сегодня, 10 ноября, мэрия Саратова сообщила о том, что в разных районах города выпадет снег.

Михаил Исаев поручил коммунальным службам при необходимости обрабатывать противогололедными материалами спуски, подъемы, путепроводы.

- Дорожную ситуацию нужно поставить на постоянный мониторинг, сообщил глава города.

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