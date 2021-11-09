В Саратове «супергеройские» трусы вызвали засор канализации

Элемент «геройского» костюма

Сегодня, 9 ноября, сотрудники ООО «КВС» рассказали о курьезном случае. При прочистке канализации в одном из домов Саратова из трубы были извлечены «супергеройские» трусы.

Инцидент произошел по адресу: ул. Вольская, 11а. Коммунальщики при прочистке засора в городской системе водоотведения нашли красные трусы с надписью «My dad is super hero».

- Возможно, при сражении с силами тьмы одежда «героя» запачкалась, и ему некогда было думать об утилизации испорченного наряда. Что ж... Работники КВС всегда с пониманием отнесутся к геройскому долгу и помогут устранить последствия битвы, - иронизируют сотрудники компании.

При этом специалисты напомнили, что городская канализация не предназначена для выбрасывания мусора: остатков пищи, медицинских изделий, влажных салфеток и тем более одежды и белья.

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