Директор Александрово-Гайского МУП сам с собой заключал контракты

В Александрово-Гайском районе Саратовской области директора МУП «Коммунальный сервис» Юрия Лоскутова уволили из-за утраты доверия. Сегодня, 9 ноября, в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили подробности.

Во время проверки установлено, что в июне 2018-го года мужчина создал «Алгайский коммунальный комплекс», но на справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера это никак не отразилось.

С 2018 по этот год директор МУП заключал контракты с новой организацией. Сумма превысила четыре миллиона рублей. Учредитель подробностей не знал.

Главе района прокуратура внесла представление, в котором требуется прекратить с директором какие-либо трудовые сношения.

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