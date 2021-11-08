В Саратовской области родились 165 пар двойняшек

За 10 месяца 2021 года в Саратовской области родились 15 535 детей: 7 952 мальчика и 7 583 девочки. Такие данные приводят специалисты отделов ЗАГС.

В Саратове появились 6 625 малышей, в Энгельсе – 2 216, а в Балаково – 1 170 документов.

С начала года в семьях региона родились 165 пар двойняшек: 61 пара мальчиков и 54 пары девочек. Пар, где родились сразу мальчик и девочка было 50 пар.

Самыми популярными именами в октябре стали София, Артём, Ева, Михаил, Мария, Максим, Алиса, Дмитрий, Виктория и Мирон, сообщает Управление по делам ЗАГС Правительства области.

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