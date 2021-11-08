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Происшествия8 ноября 2021 13:38

В Саратове пенсионерка убила избранника дочери за пьянство и оскорбления

Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Во Фрунзенском районе Саратова расследуется уголовное дело пенсионерки, подозреваемой в убийстве сожителя своей дочери.

69-летняя женщина проживала в своей квартире на улице Советской вместе с дочерью и ее 44-летним сожителем. По данным следствия, инцидент произошел 26 сентября: пенсионерка поссорилась с мужчиной. Ее злил образ жизни избранника дочери и его пьянство. В ответ мужчина оскорбил пожилую саратовчанку и попытался выйти из квартиры. Рассвирепев, женщина ударила его ножом в спину. Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. Сейчас она под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд, о чем сообщает пресс-служба СУ СК Саратовской области.

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