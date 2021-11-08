В Саратове девочка-инвалид 5 лет не получала положенные лекарства

В Саратове девочка-инвалид 5 лет не могла получить положенные лекарства. Потребовалось вмешательство прокуратуры Кировского района.

К правоохранителям обратилась мать восьмилетней пациентки. Она страдает редким заболеванием и включена в Федеральный регистр лиц, имеющих право на государственную социальную помощь.

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» назначил ребенку препарат, однако с 2016 года девочка ни разу не получила жизненно важное лекарство. Прокуратура внесла представление министру здравоохранения области. В отношении заведующей поликлиники, где наблюдается ребенок, возбуждено административное производство.

Сейчас девочке предоставлен необходимый препарат. Прокуратура будет и дальше следить за соблюдением прав ребенка, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.