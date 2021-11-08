Мужчина погиб на пожаре в центре Саратова

Пострадавшего хозяина дома передали скорой, но тщетно Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следстватели Волжского района Саратов начали доследственную проверку после произошедшего вчера, 7 ноября, пожара в котором погиб 67-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По предварительным данным, вечером на Горького загорелся частный дом. Приехав на место, сотрудники МЧС нашли в коридоре дома пожилого хозяина и передали его медикам скорой. Врачи боролись за его жизнь, но спасти саратовца не удалось. Предварительно, смерть наступила от отправления продуктами горения.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным, очаг возгорания располагался в помещении жилой команды. Из пояснений соседей следует, что для обогрева помещения хозяин жилища использовал электрообогреватель с открытой спиралью накаливания. Точная причина возгорания устанавливается, - говорится в сообщении правоохранителей.

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Судмедэксперты уточняют причину смерти мужчины. По результатам примут соответствующее процессуальное решение.

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