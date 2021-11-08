Мужчина погиб на пожаре в центре Саратова

Пострадавшего хозяина дома передали скорой, но тщетно
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следстватели Волжского района Саратов начали доследственную проверку после произошедшего вчера, 7 ноября, пожара в котором погиб 67-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
По предварительным данным, вечером на Горького загорелся частный дом. Приехав на место, сотрудники МЧС нашли в коридоре дома пожилого хозяина и передали его медикам скорой. Врачи боролись за его жизнь, но спасти саратовца не удалось. Предварительно, смерть наступила от отправления продуктами горения.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
- Следователем СК проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным, очаг возгорания располагался в помещении жилой команды. Из пояснений соседей следует, что для обогрева помещения хозяин жилища использовал электрообогреватель с открытой спиралью накаливания. Точная причина возгорания устанавливается, - говорится в сообщении правоохранителей.
Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Судмедэксперты уточняют причину смерти мужчины. По результатам примут соответствующее процессуальное решение.
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