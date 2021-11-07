Саратовцы смогут пожениться в новогодние праздники

Жители Саратовской области смогут зарегистрировать брак и в новогодние праздники. Об этом рассказали в управлении по делам ЗАГС при региональном правительстве.

Чиновники напоминают, что подать заявление молодоженам нужно минимум за 30 дней до дня свадьбы, максимум – за год.

- В новогодние праздники у жителей области есть возможность вступить в законный брак 4 и 8 января. В эти дни регистрации брака будут проводится во всех отделах ЗАГС области, - уточнила руководитель управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

В эти два дня саратовцам будет доступно не только заключение брака, но и все остальные виды госрегистрации актов гражданского состояния. Принимать жителей региона будут по предварительной записи.

Молодоженам также напоминают, что подать заявление о заключении брака на 4 и 8 января 2022 года нужно до 3 декабря. Для этого можно лично обратиться в отделы ЗАГС (предварительно записавшись на приём по телефону) или подать заявление в электронном виде на «Госуслугах».

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