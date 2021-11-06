Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 5 ноября, в Энгельсе таксист сбил пенсионерку, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в 19:00 около дома № 16 на улице Ломоносова. 55-летний водитель такси «Лада Гранта» сбил 68-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая с травмами была доставлена в больницу. Световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали.

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