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Здоровье5 ноября 2021 11:30

От коронавируса в Саратовской области за сутки скончались еще 29 человек

Всего на данный момент известно о гибели 3 979 саратовцев
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погибли ещё 29 человек. Сегодня, 5 ноября, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались 16 женщин и 13 мужчин в возрасте от 50 до 80 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего сначала пандемии от COVID-19 умерли 3 979 саратовцев.

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