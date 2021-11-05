От коронавируса в Саратовской области за сутки скончались еще 29 человек

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погибли ещё 29 человек. Сегодня, 5 ноября, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались 16 женщин и 13 мужчин в возрасте от 50 до 80 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего сначала пандемии от COVID-19 умерли 3 979 саратовцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.