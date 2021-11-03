В Саратовской области коронавирусом заразились более 1600 беременных

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По словам министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, всего за период эпидемии коронавирусом заразились две тысячи пациенток акушерско-гинекологического профиля. За последние сутки прибавились 20 случаев. Беременных среди зараженных было 1 681. Из них 1 138 имели срок более 21 недели, у 319 пациенток беременность была завершена. Об этом Костин рассказал 3 ноября на традиционном брифинге.

Всего были госпитализированы 886 пациенток, в том числе 724 беременные. Сейчас в стационаре 61 пациентка. Из них 12 остаются в тяжелом состоянии.

- Эта категория пациентов переносит инфекцию наиболее тяжело, потому что организм испытывает двойную нагрузку, - сообщил Олег Костин и напомнил, что никаких противопоказаний по беременности для вакцинации от коронавируса нет.

В ковидных госпиталях также находятся 95 детей, у 69 из которых подтвержден коронавирус.

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