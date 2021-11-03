В Саратовскую область поступят 29,6 миллионов на ПЦР-тесты

В Саратовскую область дополнительно поступят еще 29,6 миллиона рублей на оказание неотложной помощи амбулаторным больным. Об этом в своем телегам-канале пишет Роман Бусаргин.
Средства для министерства здравоохранения направлены из резервного фонда Правительства.
На эти деньги медики закупят экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции и приобретут оборудование для ПЦР-лаборатории.
Документ подписал Роман Бусаргин
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