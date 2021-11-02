В Кировском районе Саратова задержаны похитители крышки люка

В Кировском районе Саратова задержаны двое мужчин, укравших крышку люка.

О пропаже заявил представителя одной из местных компаний. Мужчина пояснил, что 26 октября в период с 13:30 до 14:30 кто-то украл на улице Павлодарская чугунную крышку люка, она стоила 2644 рубля.

Правоохранители возбудили дело о краже и задержали подозреваемых. Вчера, 1 ноября, в отдел полиции были доставлены двое ранее судимых граждан: 19-летний и 36-летний. Они признались в преступлении, крышку удалось вернуть. Один из злоумышленников прятал ее дома.

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