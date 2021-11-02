На границе Саратовской области развернули тысячу тонн пшеницы

Сегодня, 2 ноября, в регионально управлении Россельхознадзора рассказали о том, как не пустили в Саратов партию пшеницы с опасным сорняком.

Инцидент произошел в Ершовском районе. Лабораторная экспертиза ФГБУ «Саратовская МВЛ» выявила в партии пшеницы общим вестом 1 тысячу тонн горчак ползучий, то есть запрещенный к провозу сорняк, опасный для сельскохозяйственных культур.

Эту партию решили отправить на подработку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.