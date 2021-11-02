С улиц Саратова эвакуировали 580 неправильно припаркованных автомобилей

Нарушителей ждет штрафстоянка
С начала года в Саратове сотрудники автоинспекции эвакуировали с улиц 580 автомобилей. Всего они выявили свыше пяти тысяч нарушений правил парковки. 2417 из них приходятся на несоблюдение знаков и разметки.
Автоинспекторы напомнили, когда, в соответствии с КоАП РФ, парковка запрещена:
- в местах, где расстояние между сплошной линией, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и автомобилем менее трех метров
- на трамвайных путях и возле них
- на пешеходных переходах и ближе на пять метров перед ними
- ближе 15 метров от мест остановки маршруток
- в местах, где машина помешает другим водителям увидеть сигналы светофора
Стоянка транспорта также запрещена на парковочных местах для инвалидов и на тротуаре.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть вежливыми, корректными и уважительно относиться друг к другу.
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