С улиц Саратова эвакуировали 580 неправильно припаркованных автомобилей

Нарушителей ждет штрафстоянка

С начала года в Саратове сотрудники автоинспекции эвакуировали с улиц 580 автомобилей. Всего они выявили свыше пяти тысяч нарушений правил парковки. 2417 из них приходятся на несоблюдение знаков и разметки.

Автоинспекторы напомнили, когда, в соответствии с КоАП РФ, парковка запрещена:

- в местах, где расстояние между сплошной линией, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и автомобилем менее трех метров

- на трамвайных путях и возле них

- на пешеходных переходах и ближе на пять метров перед ними

- ближе 15 метров от мест остановки маршруток

- в местах, где машина помешает другим водителям увидеть сигналы светофора

Стоянка транспорта также запрещена на парковочных местах для инвалидов и на тротуаре.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть вежливыми, корректными и уважительно относиться друг к другу.

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