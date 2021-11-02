В Саратове отменили перенос пунктов вакцинации из ТЦ

Новый пункт вакцинации

Сегодня, 2 ноября, в Саратове открываются две дополнительные станции вакцинации от COVID-19. Об этом в своем телеграм-канале пишет Роман Бусаргин.

Точки появились на Театральной площади, а также рядом с Набережной Космонавтов около музея Константина Федина. Они открыты с 10:00 до 18:00. Обсуждается вопрос размещения новых пунктов в других частях города.

Пункты вакцинации расположены в пневмокаркасных модулях областной службы спасения.

В связи с многочисленными обращениями саратовцев пункты вакцинации из ТЦ переноситься не будут. Новые станции открыты в дополнение к уже существующим.

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