Место преступления
Житель Саратова хотел развестись с женой, а потом ее зарезал. Сейчас 32-летний подозреваемый ждет суда.
По данным следствия, 32-летний мужчина, был в процессе развода со своей 28-летней супругой. 1 августа 2021 года он попросил ее встретиться и «начать сначала». Около 12:00 мужчина припарковался за домом № 18 на Зенитной. Однако во время выяснения отношений с бывшей супругой мужчина достал нож и несколько раз ударил ее в грудь и шею. Пострадавшая истекла кровью и скончалась на месте. Далее злоумышленник пошел в полицию и сознался.
Задержанный раскаялся. Он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.
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