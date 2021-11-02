Главой Перелюбского района стал Николай Савельев

Сегодня, 1 ноября, назван новый глава Перелюбского района Саратовской области, об этом сообщает министерство по делам территориальных образований региона.

После рассмотрения кандидатур конкурсной комиссией, главой Перелюбского района избрали Николая Савельева. Сергей Зюзин поблагодарил Геннадия Мотина, у которого закончился срок полномочий, за службу на этом посту.

Николай Савельев принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Николай Савельев родился в п. Тепловский Перелюбского района. С 2017 года был заместителем главы Перелюбского муниципального образования, затем стал главой Перелюбского муниципального образования.

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