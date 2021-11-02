Северный ветер не помешает теплу в Саратове

Сегодня, 2 ноября, в Саратове стоит достаточно хорошая погода. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.
В Саратове температура колеблется от +5 утром, до +10 в разгар дня. Небо ясное, хотя ближе к ночи на город опустится туман. Дует небольшой северо-восточный ветер, отдельные порывы которого достигают 6 м/с.
В Саратовской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует западный, со скоростью 3-8 м/с. С переходом на северо-восточный, восточный. Температура колеблется от +7 до +12 градусов.
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